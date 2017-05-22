Дешевые билеты в Сочи раскупают как горячие пирожки

В Перми началась распродажа авиабилетов из Перми в Сочи и по обратному маршруту. Вплоть до 26 мая 2017 года эти билеты можно будет приобрести по минимальным ценам. Как сообщает пресс-служба аэровокзала, билет в одну сторону без учета сборов обойдется в цену от 4800 руб. до 5500 рублей. Для детей действует дополнительная 15-процентная скидка. Рейсы по маршруту Сочи – Пермь и Пермь – Сочи будут выполняться с 17 июня по 9 сентября, три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Перевозить пассажиров будут на воздушных судах Як-42.