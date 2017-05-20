Максим Решетников: 100 дней во главе Прикамья

16 мая исполнилось сто дней с того момента, как Максим Решетников занял пост главы Пермского края. Журналисты газеты «Эфир» поинтересовались у Максима Геннадьевича, каким ему видится родной край теперь и, главное, какие шаги он собирается предпринять, чтобы улучшить жизнь прикамцев.

«Руководитель не должен проходить мимо проблем»

– Максим Геннадьевич, каково быть руководителем региона?

– Необычно. Это новые задачи и, безусловно, новая ответственность. Одно дело – когда ты участвуешь в подготовке очень важных решений и отвечаешь за эту подготовку, и совсем другое – когда ты сам должен принимать эти решения и публично предлагать их людям.

– Неправильно было бы спрашивать, познакомились ли Вы за эти сто дней с Пермским краем, – Вы пермяк. Но, может быть, на что-то в крае Вы после возвращения в Прикамье посмотрели свежим взглядом?

– Действительно, какие-то моменты, наверное, привычные для тех, кто живет здесь постоянно, мне режут глаз. В первую очередь это уровень благоустройства. Когда едешь по дороге и видишь мусор на обочинах, возникает вопрос: почему нельзя этот мусор собрать? Я задаю его во всё более и более жесткой форме и главам территорий, где бываю и вижу подобное, и министру транспорта, который отвечает за краевые дороги. Возникают и другие вопросы. Например, почему при ремонте дорог не делаем отмостку и вся грязь потом течет на дороги? Почему не можем содержать в нормальном состоянии разделительную полосу? Почему при уборке снега с дороги он просто перекидывается на соседнюю полосу? Решение этих вопросов очевидно и не требует больших вложений – просто нормальной организации работы. А это не всегда делается, что ведет к жесткому спросу с чиновников.

– Всё сказанное Вами верно. Но губернаторского ли уровня эти вопросы? Разве Вы должны вникать в такие мелочи?

– Какого бы уровня руководитель ты ни был, ты не должен проходить мимо таких проблем. Конечно, не нужно подменять собой все контрольные органы, но ты должен разобраться, почему контроль не работает. Губернатор – это человек, который должен понять, в каком месте система дает сбой, и научить людей, как это исправить. Моя основная задача на сегодняшний момент – повысить планку требований, основываясь на запросах жителей, и заставить чиновников этой планке соответствовать.

«В Пермском крае за имеющиеся деньги можно получать больше»

– Такой подход к делу уже дает какие-то результаты? Вы видите перемены к лучшему?

– Какие-то подвижки идут, но пока недостаточные. Почему? Потому что в половине министерств дефицит профессиональных, мотивированных кадров. Да, у нас есть министры, которые готовы работать, понимают мои требования и честно стараются выполнять те задачи, которые я ставлю, но этого мало. Для решения всех задач требуются большие команды внутри каждого министерства. Возьмем министерство транспорта. Ему нужно организовать систему масштабного ремонта дорог, который мы запустили, – только на муниципальных дорогах требуется в два раза больше работы сделать, а есть еще дороги краевые. Нужно менять требования к самим дорожным проектам, потому что ряд сделанных дорог не выдерживает никакой критики. Нужно разрабатывать систему фото- и видеофиксации, весогабаритного контроля, потому что мы можем вложить уйму денег в приведение дорог в нормативное состояние, а потом... Недавно я ехал в Кудымкар, и по дороге идет лесовоз за лесовозом. Их вообще не должно быть в это время года на дороге, а они идут и идут, причем явно с перегрузом. Такие тяжелые машины просто раздавят любую дорогу. Так что нужна система контроля, чтобы мы не только делали дороги хорошо, но и содержали их потом хорошо. Словом, задач очень много, а профессиональных кадров, к сожалению, пока недостаточно. И проблемы, которые сейчас есть в Пермском крае, это проблемы слабых управленческих команд внутри органов власти. Это надо менять. Сейчас стоит задача сформировать, что называется, костяк министерств.

– Сколько же времени Вы отвели себе на формирование работоспособной команды Пермского края?

– Практика моей работы на предыдущей серьезной должности – в департаменте экономики столицы было более двух тысяч человек – показала, что реально команда выстраивается за два-три года. Это процесс, который требует времени, сил и терпения.

– Касательно Вашего опыта работы в московской мэрии есть две обывательские точки зрения. Первая: хорошо, что пришел человек, который прошел московскую школу, – скоро заживем, как в столице. Вторая: в Москве легко было добиться успеха, там денег куры не клюют, а что у него получится здесь – еще посмотрим. Как можете это прокомментировать?

– То движение к лучшему, которое было в Москве в последние годы, вызвано двумя причинами. Первая – столица активно училась зарабатывать и находить новые источники доходов. Я принимал участие в этой работе, поэтому понимаю, где и как можно взять деньги. Но это даже не половина, а меньшая часть успеха. Большая часть – это разумный и рачительный подход к расходованию денег, концентрация ресурсов на тех направлениях, где действительно можно и нужно добиваться результата, и эффективное использование их на всех остальных направлениях. Должна быть выстроенная и понятная система закупок, система субсидирования, система льгот и так далее. Здесь в Пермском крае точно есть резерв, за счет которого за имеющиеся деньги можно получать больше.

«Неразрешимых проблем в Прикамье нет»

– То есть катастрофичной ситуации в крае нет?

– Думаю, каждый житель края понимает, что ее нет. Но положение дел в разных сферах разное. Из достижений я бы отметил развитие промышленных предприятий, их интеграцию с наукой, уровень системы школьного образования. Но есть и явно проблемные сферы: здравоохранение, содержание дорог и перспективы дорожного строительства, градостроительная политика, реализация крупных проектов. Вообще система строительства по краевому заказу, мягко говоря, неэффективна. Но катастрофы точно нет. Задачи везде понятны – надо просто их решать.

– Вы сказали, что в Пермском крае неплохой уровень школьного образования. Какие же вопросы Вы обсуждали на «круглом столе» директоров школ, который недавно прошел?

– Были вопросы относительно простые, например строительство школ, – надо просто найти на это деньги, сформировать программу и ее реализовать. В целом мы такую программу уже сформировали: 22 школы на ближайшие 5 лет – в среднем по 4,5 школы в год. Для сравнения, в последние годы строили 1–2 школы. Если же говорить о вопросах стратегических, то важна ранняя профориентация, знакомство учеников с основами профессии, и здесь пермское образование предлагает достаточно широкий спектр возможностей. Это и сильные школы с языковым, математическим, естественнонаучным уклоном, и инновационные школы типа «Мастерграда», которые дают более практические навыки. Важно, чтобы весь этот спектр развивался и дальше.

– Вы пока ни разу не упомянули сферу ЖКХ...

– В ней очень много вопросов. Это вопросы работы управляющих компаний и неплатежи от них ресурсоснабжающим организациям. Отсюда и сложное положение ряда водоканалов края, и рост долгов перед газовиками, что ставит под угрозу перспективы газификации края. Отдельная большая проблема – реализация программы капитального ремонта. Это сфера, где придется приложить очень много усилий. Столько же, сколько

в здравоохранении.

– Вопросам здравоохранения Вы посвятили одно из самых первых и самых крупных совещаний после своего назначения. Ситуация там действительно настолько сложная?

– Да, это тема номер один, которая волнует жителей Прикамья. Основные вопросы здесь – это запись к «узким» специалистам и получение той первичной помощи, которая всем нам бывает необходима в тех или иных ситуациях. В этой сфере уже сделаны определенные шаги. Например, приняли решение привлечь на территорию Кизеловского угольного бассейна опытных специалистов Пермской городской клинической больницы № 4. Благодаря этому помощь высококвалифицированных специалистов краевого уровня станет доступнее для жителей Кизела, Гремячинска, Губахи. И такое «выравнивание возможностей» в получении медицинских услуг мы планируем обеспечить населению всех территорий Прикамья.

– Вы часто ездите по территориям, общаетесь с населением. Каков сегодня общественный запрос на действия власти?

– Это запрос на деятельную власть, неравнодушную, активную, которая слышит и действует. Если говорить по конкретным сферам, это запрос на нормальное здравоохранение, хорошую городскую среду. Людям хочется вечером выйти и погулять с детьми в безопасности, окунуться в культурную жизнь. Есть ностальгия по культурным событиям, которыми была богата жизнь в Перми и крае, – это надо восстанавливать.

– А есть в крае проблемы, которые попадают в разряд трудноразрешимых или неразрешимых вообще?

– Неразрешимых нет. Есть проблемы, решение которых требует терпения, понимания, выстраивания. Например, вопросы, связанные с аварийным жильем. Для их решения требуется выполнить большой объем работ, вряд ли удастся полностью закончить в ближайшие год-два. Но будем работать.

«Были обещания - надо выполнять»

– Вам «в наследство» достались нереализованные крупные проекты: строительство нового зоопарка, Пермского театра оперы и балета и так далее. Что планируете с ними делать? В принципе, не Вы обещали всё это построить...

– Не важно, какой человек от лица власти давал обещания, – их давала власть. Были обещания – надо выполнять. Сейчас мы все эти обещания собираем, оцениваем сроки, и я включаю их в свою предвыборную программу, которая может стать программой развития края на ближайшие пять лет. По поводу крупных проектов: Пермский театр оперы и балета точно надо строить, но возникает вопрос: где именно? Хочется не просто дать театру новую сцену, а изменить городскую среду, создать в городе один из новых центров притяжения. Все крупные проекты – это вопрос развития города. Сейчас правительство края прорабатывает ряд идей, которые хочется скомпоновать в большую программу комплексного развития Перми, особенно в преддверии 300-летия столицы Прикамья.

– Как Вы считаете, нужна ли Пермскому краю некая суперцель?

– Я боюсь суперцелей. Конечно, они амбициозны и мобилизуют, но заставляют отсечь то многообразие жизни, которое есть, а это потребности простых людей, жителей края. Давайте просто наведем порядок в здравоохранении, добьемся нормальных дорог, построим второй мост через Чусовую, завершим Восточный обход и так далее. Удовлетворять запросы земляков – вот суперцель.

– Какой след Вы желали бы оставить в истории Пермского края. Как бы Вам хотелось, чтобы люди характеризовали Вашу эпоху?

– Давайте лучше поговорим об этом через 5–10 лет? Хочется, чтобы то время, которое я рассчитываю быть губернатором, было временем, когда власть слышит людей и реализует то, что людям нужно. Причем мои поездки по территориям показывают, что люди ничего сверхъестественного от власти не просят и не ждут. Они ожидают то, что власть обязана им дать, чтобы можно было нормально жить в крае. Мне кажется, мы должны это всё выполнить, чтобы у людей было ощущение: да, жить стало лучше.