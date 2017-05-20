В «Ночь музеев» особая экскурсия
20 мая жители и гости города смогут прогуляться по Перми вместе с организованной экскурсионной группой и экскурсоводом. Бесплатные экскурсии будут проводиться по пешеходным маршрутам «Зеленой линии» и «Красной линии» в поддержку всероссийской акции «Ночь музеев».
20 мая по всей России пройдут мероприятия в рамках акции «Ночь музеев-2017»: музеи продлят свою работу, а экскурсии будут идти до самой ночи. В рамках этой акции жителям и гостям города будет предложена экскурсия по самому большому «музею» Перми – городским улицам с историческими зданиями, памятными местами и рассказами об известных горожанах.
Бесплатные экскурсии будут проходить по пешеходным маршрутам «Зеленой линии» и «Красной линии» под руководством опытных экскурсоводов до самой ночи. Организованные экскурсионные группы будут выходить на маршрут каждый час с 18.00. В 18.00 и 20.00 начинается экскурсия по «Зеленой линии» (старт от скульптуры «Пермяк – соленые уши»), в 19.00 и 21.00 – экскурсия по «Красной линии» (старт от перекрестка улиц Сибирской и Советской). Для того, чтобы принять а них участие, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте mau-asp.timepad.ru.
Напомним, «Зеленая линия» объединяет в себе ключевые истории, культурные и архитектурные объекты из прошлого и настоящего Перми, а «Красная линия» – это попытка почувствовать город через знаменитых людей, которые жили в Перми долгое или непродолжительное время и оставили свой след в истории нашего города. Узнать больше о маршрутах можно на сайте проекта lines.perm.ru.
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