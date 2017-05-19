Денег нет, но вы держитесь
18 миллионов рублей задолжали труженикам Прикамья работодатели на 1 мая 2017 года. Правда, как сообщили в Пермьстате, эта сумма по сравнению с 1 апреля 2017-го уменьшилась почти на 50%. Численность работников, перед которыми организации имеют задолженность по заработной плате, составила 776 человек. Наибольший объем просроченной задолженности приходится на строительную отрасль. Больше всего долгов за предприятиями Добрянского муниципального района.
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