Мигрантов прописали на складе
100 человек мигрантов прописала на обычном складе одна из пермских фирм. Как сообщает краевая прокуратура, в микрорайоне Гайва в ангаре было прописано 104 иностранца, которые там не проживали. Документы им помогли оформить в одной из организаций, которая не имела никакого отношения к данному нежилому помещению. Сведения о их якобы трудоустройстве были заранее сфальсифицированы и направлены в регистрирующий орган. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
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