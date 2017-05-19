Мигрантов прописали на складе

100 человек мигрантов прописала на обычном складе одна из пермских фирм. Как сообщает краевая прокуратура, в микрорайоне Гайва в ангаре было прописано 104 иностранца, которые там не проживали. Документы им помогли оформить в одной из организаций, которая не имела никакого отношения к данному нежилому помещению. Сведения о их якобы трудоустройстве были заранее сфальсифицированы и направлены в регистрирующий орган. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.