ЕГЭ сдадут 12 тысяч школьников края
12 тысяч школьников в Пермском крае в этом году сдадут Единый Государственный Экзамен. Для абитуриентов откроют 100 пунктов проведения экзаменов, в том числе школу «Мастерград». За проведением экзамена будут следить более 5,5 тысяч специалистов, которые прошли соответствующую подготовку и обучение. По данным Министерства образования, в этом году увеличилось количество пермяков с ограниченными особенностями здоровья - 56 человек, которые будут сдавать ЕГЭ на дому.
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