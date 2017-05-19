ЕГЭ сдадут 12 тысяч школьников края

12 тысяч школьников в Пермском крае в этом году сдадут Единый Государственный Экзамен. Для абитуриентов откроют 100 пунктов проведения экзаменов, в том числе школу «Мастерград». За проведением экзамена будут следить более 5,5 тысяч специалистов, которые прошли соответствующую подготовку и обучение. По данным Министерства образования, в этом году увеличилось количество пермяков с ограниченными особенностями здоровья - 56 человек, которые будут сдавать ЕГЭ на дому.