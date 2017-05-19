Пермской пенсионерке вернут орден, изъятый у торговца регалиями
Освободили награду - пишет Российская газета. Пермской пенсионерке вернут орден, изъятый у торговца регалиями. Орден Трудовой Cлавы III степени пожилая жительница Пермского края, оказавшись в сложном финансовом положении, несколько лет назад была вынуждена отнести в ломбард. Выкупить вовремя не сумела, и награда ушла на черный рынок. Сотрудники транспортной прокуратуры города Серова на днях изъяли регалию в ходе операции по задержанию нелегального торговца госнаградами. В ходе контрольной закупки оперативники приобрели три медали, за каждую из которых "коллекционер" просил по 1500 рублей.
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