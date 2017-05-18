Май-2017 стал самым холодным за последние 15 лет
Этот май стал самым холодным в Пермском крае за последние 15 лет. Однако, как считают в ГИС-центре Пермского университета, лето все-таки может быть теплым. Впрочем, краткосрочные прогнозы метеорологов пока не внушают надежд: после потепления в пятницу и субботу ожидается очередное похолодание. Самым теплым днем станет суббота - воздух прогреется до +18 градусов. В воскресенье холода вернутся из-за потока арктических масс с Карского моря.
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