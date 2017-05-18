Слабовидящие выпускники сдадут ЕГЭ с шрифтом Брайля

Министерство образования Пермского края заказало материалы ЕГЭ со шрифтом Брайля. Как сообщила на заседании правительства министр образования и науки края Раиса Кассина, в этом году Единый государственный экзамен будут сдавать порядка 12 тысяч человек. В этом году в регионе будет открыто сто пунктов проведения ЕГЭ. Из них 71 будут расположены в образовательных учреждениях, 21 – в подразделениях ГУФСИН. Кроме того, будут созданы пункты приема ЕГЭ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщила министр образования, в этом году ЕГЭ будут сдавать 56 пермяков с ОВЗ, что на семь человек больше, чем в прошлом году. Ежегодно экзамены сдают и слепые выпускники. Для них уже заказали материалы со шрифтом Брайля.