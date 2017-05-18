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В Перми начинаются «Субботы на набережной»

набережная

С июня в Перми начинаются «Субботы на набережной». Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать реконструированную часть набережной культурными и спортивными мероприятиями. Разработан проект «Суббота на набережной» под общим лозунгом «Кама – река событий». Каждую субботу с 3 июня по 26 августа набережная реки Камы будет погружаться в водоворот событий, которые объединят пермяков и гостей города всех возрастов, социальных групп и интересов. Каждый вечер субботы на набережной - концерты, юмористические шоу, презентации пермских фестивалей, интеллектуальные игры. Все желающие  смогут провести авторский мастер-класс, предварительно приняв участие в конкурсном отборе. Свои двери откроет павильон «Интеллектуального кафе», в программе которого встречи с пермскими учеными, писателями, путешественниками

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.05.2017 в 16:05 в рубрике - Новости T7-inform

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