С июня в Перми начинаются «Субботы на набережной». Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать реконструированную часть набережной культурными и спортивными мероприятиями. Разработан проект «Суббота на набережной» под общим лозунгом «Кама – река событий». Каждую субботу с 3 июня по 26 августа набережная реки Камы будет погружаться в водоворот событий, которые объединят пермяков и гостей города всех возрастов, социальных групп и интересов. Каждый вечер субботы на набережной - концерты, юмористические шоу, презентации пермских фестивалей, интеллектуальные игры. Все желающие смогут провести авторский мастер-класс, предварительно приняв участие в конкурсном отборе. Свои двери откроет павильон «Интеллектуального кафе», в программе которого встречи с пермскими учеными, писателями, путешественниками