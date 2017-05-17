Льготные проездные будут пополняться по-новому

"Гортранс" внес изменения в систему пополнения льготных проездных документов. Теперь пополнить проездной можно на любое количество поездок (60, 90 или 120) без преждевременного обнуления поездок в текущем месяце. Ранее поездки "сгорали" при приобретении иного по сравнению с прошлым месяцем количества поездок. Пополнение проездного на предстоящий месяц может осуществляться с 21 числа текущего месяца по 20 число предстоящего месяца. Во избежание очередей в пунктах пополнения в последних числах месяца "Гортранс" просит пополнять проездные заранее.