В Пермском крае ожидаются заморозки
По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 - 19 мая 2017 года в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -20С.
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По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 - 19 мая 2017 года в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -20С.
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Дягилевские сезоны удивили музыкантами в аквариумах
В Перми состоялся концерт датской группы «Аквасоник», участники которой играют на музыкальных инструментах под водой.
|смотреть читать17.05.2017 в 15:23
В Пермском крае ожидаются заморозки
18 - 19 мая 2017 года в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -2 С.
|читать17.05.2017 в 15:22
Пермских богов увидел Владивосток
Засекреченным маршрутом за 5,5 тысяч километров в залив Японского моря в крупнейший музей Приморского края отправились 36 скульптур Пермских деревянных богов.
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Шпагат в интересном месте
В сети набирает популярность видео с пермской школьницей, которая неожиданно садится на шпагат в людных местах.
|смотреть читать17.05.2017 в 14:32
Нерест - сматывай удочки!
В Перми в период нереста инспекторы и полиция перешли от предупреждений к реальным наказаниям. Где и как можно рыбачить, чтобы не
|смотреть читать17.05.2017 в 14:08
В России выросли минимальные цены на водку и коньяк
С 13 мая минимальная розничная цена на водку повысилась почти на 8%.
|смотреть читать16.05.2017 в 16:50
«Амкар» может быть оштрафован
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовое выбегание болельщиков «Спартака» на поле после матча.
|читать16.05.2017 в 15:35
В Пермь привезли два главных хоккейных трофея
На встречу с автором знаменитого реактивного прорыва - Евгением Кетовым - собралось несколько сотен болельщиков и начинающих спортсменов.
|смотреть читать16.05.2017 в 14:45
XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства
В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль. За 10 дней здесь пройдёт почти 50 различных концертов, выставок и мастер-классов.
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Пермский край участвует во всероссийской неделе тестирования на ВИЧ.
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Дягилевские сезоны удивили музыкантами в аквариумах
В Пермском крае ожидаются заморозки
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