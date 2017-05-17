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← Медведи проснулись и хотят есть

В Пермском крае ожидаются заморозки

заморозки

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 - 19 мая 2017 года в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -20С.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 17.05.2017 в 15:22 в рубрике - Новости T7-inform

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