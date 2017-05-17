Медведи проснулись и хотят есть
Угостить хлебом медведя, который вышел к дороге. Нет ничего проще. Сам процесс кормления остался за кадром. Автор видеоролика утверждает, что косолапый был спокоен и охотно шел на контакт. В Госинспекции по охране и использованию объектов животного мира по Пермскому краю сообщили: весеннее появление медведя вблизи трассы относительно нормальное явление. Но людям следует быть осторожными. Весна нынче холодная, пропитание животным найти трудно, вот и вышел мишка к людям. Если вы заметили животное, не нужно к нему приближаться и тем более пытаться накормить, это опасно. Пусть идет своей дорогой, говорят и специалисты. Кстати, согласно последним подсчетам в Прикамье обитает более 7 тысяч 720 особей.
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