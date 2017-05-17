Шагреневые метры

В Перми снова дешевеет жилье, на этот раз квартиры в строящихся домах. В первую очередь это связано с уменьшением площадей предлагаемых жилых помещений и низкой покупательской способностью, сообщает «Бизнес-класс». По данным издания со ссылкой на портал N1.ru, цены на пермские квартиры в строящихся домах снизились на 12,5% по сравнению с аналогичным предложением годом ранее. Год назад средняя квартира в пермской новостройке обошлась бы в 2,64 млн рублей, а сейчас на аналогичный объект понадобится на 330 тыс. рублей меньше. Но при этом уменьшилась не только стоимость квартир, но и площадь. Среди пермских экспертов опрошенных «БК» единого мнения об изменении цен на квартиры в строящихся домах не сложилось. Некоторые участники рынка согласны и замечают падение цен, другие уверены, что цены остаются на прежнем уровне.