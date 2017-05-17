Здание с портретом Есенина снесут полностью

В Перми продолжается снос здания с портретом Есенина на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского. Накануне строители разрушали стену, на которую был нанесен рисунок художника Александра Жунева. Верхней части портрета и надписей уже нет. Скорее всего, в ближайшее время стену с портретом снесут полностью. Долгострой приобрел известность в 2009 году после того, как стрит-арт художник Александр Жунев нарисовал на торце здания портрет поэта Сергея Есенина. В прошлом году он сообщил о планируемом сносе долгостроя и задался вопросом о судьбе портрета.