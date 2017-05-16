В «Ночь музеев» будет не до сна
Пермь присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». 20 мая двери музеев, галерей, концертных залов и других культурных площадок будут открыты до позднего вечера. Пермский краеведческий музей подготовил для гостей увлекательные программы и интересные сценарии. 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому многие мероприятия акции в музее будут связаны с этой темой. Также, по традиции, «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.
Дом Мешкова
Программа «Ночи» в краеведческом музее посвящена Году экологии. Новая выставка «Краски земли Дерсу», которая приехала из Хабаровска, расскажет о декоративно-прикладном искусстве коренных народов Приамурья. Самые внимательные посетители найдут в затейливых орнаментах, украшающих одежду и предметы быта, зверей и птиц - и фантастических, и вполне узнаваемых.
Самые любознательные посетители узнают из основной экспозиции музея о природных факторах в истории и культуре Пермского края.
На веранде Дома Мешкова гостей ждут:
с 18:00 до 21:00 - мастер-классы;
с 19:30 до 20:10 - концерт Камерного оркестра детской музыкальной школы №3.
Обратите внимание: вход на экспозицию ограничен.
18:00 – 01:00
ул. Монастырская, 11
257-18-06
Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно
Музей пермских древностей
Музей пермских древностей приглашает вас на программу «Знакомьтесь: живые ископаемые!»
Кто такие «живые ископаемые»? Растения и животные, которые сохранились почти без изменений с доисторических времен. А задумывались ли вы, что звуки, музыка, танцы, театр и даже вещи тоже эволюционируют? Удивительно, но и среди них есть настоящие реликты!
19:00 – теневой театр «Дядюшка Слон и другие жители степи»
19:30 – вечный и страстный фламенко (Исполнитель - Алена Трунова)
20:00 – теневой театр «Дядюшка Слон и другие жители степи»
20:30 – вечный и страстный фламенко (Исполнитель - Алена Трунова)
21:00 – теневой театр «Дядюшка Слон и другие жители степи»
21:30 – реликтовые ритмы (Соло на барабанах - Павел Тодер)
22:00 – теневой театр «Дядюшка Слон и другие жители степи»
22:30 – реликтовые ритмы (Соло на барабанах - Павел Тодер)
19:00 – 23:00 – мини-выставка «Эволюция вещей: старинные народные музыкальные инструменты» (Исторический театр «ЧУДЫ»)
19:00 – 23:00 – интерактивная мини-выставка «Убегающие ископаемые»
19:00 – 23:00 – мастер-класс «Бумажный мечехвост»
19:00 – 23:00 – мастер-класс «Гребень гаттерии»
Обратите внимание: вход на экспозицию ограничен.
19:00 – 01:00
ул. Сибирская, 15
212-56-57
Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно
Детский музейный центр
Здесь работает выставка о городских животных «Соседи» и экспозиция «Селенитовая комната».
Программа «Ночи» в музее посвящена Году экологии. Гостей ждут на уличных эко-мастерских по озеленению участка улицы Пермской:
* Соберем из досок ящики и подставки для цветов и зелени, раскрасим их яркими красками. Кружки, банки, корзины и вазы тоже пойдут в дело;
* Засеем полученные «горшки», клумбы, ящики цветами и травой;
* Изготовим «бомбочки» из семян цветов и трав для вооружения экологических партизан.
18:00 – 22:00
ул. Пермская, 78
212-16-96
Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно
Музей-Диорама
Экспозиции музея рассказывают о жизни старой Мотовилихи и о трудовом подвиге пермяков в годы Великой Отечественной войны. Здесь находится единственная в Перми диорама, посвященная революционным событиям 1905 года.
Программа «Ночи» в музее посвящена Году экологии. Гостей ждут:
* игровой квест о непростых отношениях человека и природы.
* документальный фильм о заповеднике «Басеги» и встреча с создателями фильма - работниками заповедника. Сеансы 19:30, 20:30, 21:30, 22:30.
18:00 – 23:00
ул. Огородникова, 2
267-55-82
Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно
Мемориальный дом-музей Славянова Н.Г.
Музей расположен в старинном доме, построенном по проекту Н.Г. Славянова – всемирно известного учёного и талантливого инженера. В конце 19 века он управлял Пермскими пушечными заводами, построил первую в городе электростанцию и изобрёл способ электросварки металлов.
В «Ночь музеев» гостей ждут:
* выставка «Бег через барьеры» - старинные телевизоры, магнитофоны, радиоприёмники и компьютер размером с человека.
* интерактивная площадка «Сварка» - возможность познакомятся с основными принципами электросварки и попробовать свои силы в этом ремесле.
18:00 – 23:00
ул. 1905 года, 37
267-77-41
Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно
Подробности на сайте: http://museum.perm.ru и http://permartnight.ru
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