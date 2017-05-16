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В «Ночь музеев» будет не до сна

Ночь музеев

Пермь присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». 20 мая двери музеев, галерей, концертных залов и других культурных площадок будут открыты до позднего вечера. Пермский краеведческий музей подготовил для гостей увлекательные программы и интересные сценарии. 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому многие мероприятия акции в музее будут связаны с этой темой. Также, по традиции, «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Дом Мешкова

Программа «Ночи» в краеведческом музее посвящена Году экологии. Новая выставка «Краски земли Дерсу», которая приехала из Хабаровска, расскажет о декоративно-прикладном искусстве коренных народов Приамурья. Самые внимательные посетители найдут в затейливых орнаментах, украшающих одежду и предметы быта, зверей и птиц - и фантастических, и вполне узнаваемых.

Самые любознательные посетители узнают из основной экспозиции музея о природных факторах в истории и культуре Пермского края.

На веранде Дома Мешкова гостей ждут:

с 18:00 до 21:00 - мастер-классы;

с 19:30 до 20:10 - концерт Камерного оркестра детской музыкальной школы №3.

Обратите внимание: вход на экспозицию ограничен.

18:00 – 01:00

ул. Монастырская, 11

257-18-06

Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

 

 

Музей пермских древностей

Музей пермских древностей приглашает вас на программу «Знакомьтесь: живые ископаемые!»

Кто такие «живые ископаемые»? Растения и животные, которые сохранились почти без изменений с доисторических времен. А задумывались ли вы, что звуки, музыка, танцы, театр и даже вещи тоже эволюционируют? Удивительно, но и среди них есть настоящие реликты!

19:00 – теневой театр «Дядюшка Слон и другие жители степи»

19:30 – вечный и страстный фламенко (Исполнитель - Алена Трунова)

20:00 – теневой театр «Дядюшка Слон и другие жители степи»

20:30 – вечный и страстный фламенко (Исполнитель - Алена Трунова)

21:00 – теневой театр «Дядюшка Слон и другие жители степи»

21:30 – реликтовые ритмы (Соло на барабанах - Павел Тодер)

22:00 – теневой театр «Дядюшка Слон и другие жители степи»

22:30 – реликтовые ритмы (Соло на барабанах - Павел Тодер)

 

19:00 – 23:00 – мини-выставка «Эволюция вещей: старинные народные музыкальные инструменты» (Исторический театр «ЧУДЫ»)

19:00 – 23:00 – интерактивная мини-выставка «Убегающие ископаемые»

19:00 – 23:00 – мастер-класс «Бумажный мечехвост»

19:00 – 23:00 – мастер-класс «Гребень гаттерии»

Обратите внимание: вход на экспозицию ограничен.

19:00 – 01:00

ул. Сибирская, 15

212-56-57

Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

 

Детский музейный центр

Здесь работает выставка о городских животных «Соседи» и экспозиция «Селенитовая комната».

Программа «Ночи» в музее посвящена Году экологии. Гостей ждут на уличных эко-мастерских по озеленению участка улицы Пермской:

* Соберем из досок ящики и подставки для цветов и зелени, раскрасим их яркими красками. Кружки, банки, корзины и вазы тоже пойдут в дело;

* Засеем полученные «горшки», клумбы, ящики цветами и травой;

* Изготовим «бомбочки» из семян цветов и трав для вооружения экологических партизан.

18:00 – 22:00

ул. Пермская, 78

212-16-96

Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Музей-Диорама

Экспозиции музея рассказывают о жизни старой Мотовилихи и о трудовом подвиге пермяков в годы Великой Отечественной войны. Здесь находится единственная в Перми диорама, посвященная революционным событиям 1905 года.

Программа «Ночи» в музее посвящена Году экологии. Гостей ждут:

* игровой квест о непростых отношениях человека и природы.

* документальный фильм о заповеднике «Басеги» и встреча с создателями фильма - работниками заповедника. Сеансы 19:30, 20:30, 21:30, 22:30.

 

18:00 – 23:00

ул. Огородникова, 2

267-55-82

Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

 

Мемориальный дом-музей Славянова Н.Г.

Музей расположен в старинном доме, построенном по проекту Н.Г. Славянова – всемирно известного учёного и талантливого инженера. В конце 19 века он управлял Пермскими пушечными заводами, построил первую в городе электростанцию и изобрёл способ электросварки металлов.

В «Ночь музеев» гостей ждут:

* выставка «Бег через барьеры» - старинные телевизоры, магнитофоны, радиоприёмники и компьютер размером с человека.

* интерактивная площадка «Сварка» - возможность познакомятся с основными принципами электросварки и попробовать свои силы в этом ремесле.

 

18:00 – 23:00

ул. 1905 года, 37

267-77-41

Вход – 70 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Подробности на сайте: http://museum.perm.ru и http://permartnight.ru

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.05.2017 в 14:05 в рубрике - Новости T7-inform

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