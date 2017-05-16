Философия началась с мемов!
Почувствовать себя студентами университета на один день смогли все желающие - Пермский классический университет провёл День открытых дверей и презентацию факультетов. Сегодня образование здесь получают более 12 тысяч пермяков и жителей других городов, а также 200 иностранцев. В вузе 12 факультетов - почти так же, как и 100 лет назад - однако методы обучения постоянно меняются. Так, будущие юристы и экономисты играют в мафию, пиарщики создают картинки-демотиваторы с отсылкой к современной политической ситуации, а философы рассказывают о природы так называемых хэштегов и интернет-трендов.
Кирилл Прозументик, старший преподаватель кафедры философии философско-социологического факультета ПГНИУ: "Интересная тема - мемы и философия. Каждый философ придумал свой мем. Ницше – сверхчеловека, Кант – категорический императив. Мы считаем, что философия началась с мемов".
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