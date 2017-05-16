Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости T7-inform

← Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Философия началась с мемов!

универ

Почувствовать себя студентами университета на один день смогли все желающие - Пермский классический университет провёл День открытых дверей и презентацию факультетов. Сегодня образование здесь получают более 12 тысяч пермяков и жителей других городов, а также 200 иностранцев. В вузе 12 факультетов - почти так же, как и 100 лет назад - однако методы обучения постоянно меняются. Так, будущие юристы и экономисты играют в мафию, пиарщики создают картинки-демотиваторы с отсылкой к современной политической ситуации, а философы рассказывают о природы так называемых хэштегов и интернет-трендов.

Кирилл Прозументик, старший преподаватель кафедры философии философско-социологического факультета ПГНИУ: "Интересная тема - мемы и философия. Каждый философ придумал свой мем. Ницше – сверхчеловека, Кант – категорический императив. Мы считаем, что философия началась с мемов".

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 16.05.2017 в 12:21 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Хакеры постарались

СПИД не спит

Кто не слышал о поборах в детсаду?

Стикеры с Крошкой Ши набирают популярность

Антон Удальев возглавил региональную службу по тарифам

Дома Перми украсят стихи

Инструктор автошколы обманул курсантов-двоечников

В Прикамье клещи покусали более тысячи человек

Завершено расследование дела об отравлении школьников в Удмуртии


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Обратите внимание

в Перми

Без очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новому

Новый алгоритм заработал: родителям в этом году предложили все пожелания по отправке ребёнка в детский сад изложить в интернете.
смотреть читать16.05.2017 в 13:04
Метки: в Перми, Общество

Публичные слушания по бюджету: куда потратили пермские рубли

В Перми завершились публичные слушания по исполнению городского бюджета за 2016 год. Доходы казны превысили 24 млрд рублей, на что же их потратили?
смотреть читать16.05.2017 в 12:37
Метки: в Перми, Экономика, Власть, Деньги

Философия началась с мемов!

Пермский классический университет провёл День открытых дверей и презентацию факультетов. Философы рассказали о природе хэштегов и интернет-трендов.
читать16.05.2017 в 12:21
Метки: в Перми, Общество, Образование

В Перми выбирали главную невесту страны

В Перми выбирали главную невесту года и страны. Своих красавиц на пермской земле представили Калининград, Москва, Якутск, Новосибирск, Татарстан.
смотреть читать16.05.2017 в 12:07
Метки: в Перми, Культура, Общество

Звезде цирка Нюше исполнилось 10 лет

Звезда цирка «Боно Бо» отметила день рождения - бегемоту Нюше исполнилось 10 лет. На всю Россию таких дрессированных бегемотов всего 4.
смотреть читать16.05.2017 в 11:40
Метки: в Перми, Общество

в России

СПИД не спит

Пермский край участвует во всероссийской неделе тестирования на ВИЧ.
читать16.05.2017 в 09:18
Метки: в Перми, в России, Здоровье

Стикеры с Крошкой Ши набирают популярность

Первые изображения с пушистой белкой были нарисованы около пяти лет назад. Зверек покорил искренностью сначала пермяков, а потом и россиян.
смотреть читать15.05.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Общество

В России запретили называть детей нелепыми именами-числами

Зачем государство решило ограничить родительскую фантазию?
смотреть читать15.05.2017 в 10:37
Метки: в Перми, в России, Общество

Сто одёжек - и все без застёжек

Мы решили вспомнить о том, что капуста не только хороша на столе, но и имеет весьма интересную историю.
читать14.05.2017 в 14:02
Метки: в России, СМИ, Общество

Была я балерина

На экранах кинотеатров – долгожданный фильм Валерия Тодоровского о балете «Большой». Это не единственный случай, когда профессиональные танцовщицы становятся актрисами...
читать14.05.2017 в 10:03
Метки: Кино, в России, СМИ, Культура
Лента новостей RSS каналы

Без очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новомуБез очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новому

Публичные слушания по бюджету: куда потратили пермские рублиПубличные слушания по бюджету: куда потратили пермские рубли

Философия началась с мемов!Философия началась с мемов!

В Перми выбирали главную невесту страныВ Перми выбирали главную невесту страны

Звезде цирка Нюше исполнилось 10 летЗвезде цирка Нюше исполнилось 10 лет

Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Всё, что нужно садоводуВсё, что нужно садоводу

К выходным должно потеплетьК выходным должно потеплеть

Хакеры постаралисьХакеры постарались

Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительствуНовый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству

СПИД не спитСПИД не спит

Сергеев Дягилевых много не бываетСергеев Дягилевых много не бывает

«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье

«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?

Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»

Кто не слышал о поборах в детсаду?Кто не слышал о поборах в детсаду?

В «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданийВ «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданий

Из куска глины рождается шедеврИз куска глины рождается шедевр

В Перми начали распускаться тюльпаныВ Перми начали распускаться тюльпаны

Стикеры с Крошкой Ши набирают популярностьСтикеры с Крошкой Ши набирают популярность

От цветов до огурцов: самая актуальная ярмаркаОт цветов до огурцов: самая актуальная ярмарка

Как накопить на мечту?Как накопить на мечту?

Тушите свет - в Перми премьераТушите свет - в Перми премьера

У автобуса №14 появилась новая остановкаУ автобуса №14 появилась новая остановка

В Перми открылся XI Международный Дягилевский фестивальВ Перми открылся XI Международный Дягилевский фестиваль

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru