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Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

 

суд

Чайковский районный суд оставил в силе постановление Пермского УФАС России о наложении штрафа на сотрудника ООО «Газпром трансгаз Чайковский» за невыполнение предписания антимонопольного ведомства.

4 апреля 2016 года Пермское УФАС рассмотрело жалобу ООО «Центр сервисного обслуживания» на действия ООО «Газпром трансгаз Чайковский» при проведении торгов на текущее обслуживание и ремонт легковых автомобилей компании.

Проверка показала, что при оценке заявок участников были допущены нарушения, а победителем торгов стал участник, заявка которого не соответствовала утвержденным заказчиком требованиям.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» не исполнило предписание УФАС, согласно которому компания должна была пересмотреть заявки участников. За неисполнение предписания начальнику отдела проведения торгов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» был назначен штраф в размере 30 тыс. рублей. Сотрудник компании попытался обжаловать штраф, однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

Метки: в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 16.05.2017 в 11:22 в рубрике - Новости T7-inform

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