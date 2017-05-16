Хакеры постарались

В Прикамье из-за хакерской атаки регистрационные подразделения ГИБДД приостановили прием посетителей. В пятницу 12 мая вирус-вымогатель заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру. Сначала он парализовал работу британских больниц и испанских компаний, затем добрался до России, атаковав региональное управление МВД и Следственного комитета. Распространение вируса удалось приостановить, но мошенники выпустили обновленную версию вредоносной программы. Согласно последним данным от атак уже пострадало 200 тысяч пользователей из 150 стран мира.