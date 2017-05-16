СПИД не спит

Пермский край участвует во всероссийской неделе тестирования на ВИЧ. 17 мая сдать тест можно в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. 18 мая состоится выездная акция для населения по бесплатному добровольному анонимному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Передвижной автопункт будет размещен на площади у Органного зала Пермской филармонии с 11.00 часов до 15.00 часов.19 мая акция пройдет в Пермском институте железнодорожного транспорта. Подробный план мероприятий и другие материалы размещены на официальном сайте акции стопвичспид.рф, на сайте Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и науки.