Кто не слышал о поборах в детсаду?

Только один из десяти родителей в Прикамье не слышал о поборах в детском саду. К такому выводу пришли члены общественной организации «За права детей на образование в Пермском крае» - информацию публикует портал Пропермь.ру. Среди 400 родителей было проведено анкетирование. На главный вопрос анкеты: «Приходилось ли вам сдавать деньги на обеспечение группы или садика, 83% респондентов дали положительный ответ. Около 7% анкетируемых сообщили, что принципиально не участвуют в поборах, и только 10% рассказали, что в детском саду, который посещает их ребенок, нет незаконного сбора денежных средств. Как отмечают общественники, в числе этих людей есть родители, которые ежегодно к 1 сентября приносят в детский сад пакет с набором канцтоваров, а в течение учебного года покупают моющие средства. На минувшей неделе региональный Минобр опубликовал результаты собственного анкетирования. Опрос показал, что за расходы перед родителями не отчитываются около 70% детских садов Прикамья.