Стикеры с Крошкой Ши набирают популярность
Стикеры с Крошкой Ши вышли на первое место по количеству скачиваний в российском магазине приложений App Store. Новые стикеры для мобильных телефонов создала пермская художница Леся Гусева. В App Store они появились 10 мая. Есть варианты на русском и английском языках. Всего в комплекте 48 стикеров. Первые изображения с пушистой белкой были нарисованы около пяти лет назад. Зверек покорил искренностью сначала пермяков, а потом и россиян. В мессенджере Telegram новые стикеры должны выйти 15 мая.
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