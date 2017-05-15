Стикеры с Крошкой Ши набирают популярность

Стикеры с Крошкой Ши вышли на первое место по количеству скачиваний в российском магазине приложений App Store. Новые стикеры для мобильных телефонов создала пермская художница Леся Гусева. В App Store они появились 10 мая. Есть варианты на русском и английском языках. Всего в комплекте 48 стикеров. Первые изображения с пушистой белкой были нарисованы около пяти лет назад. Зверек покорил искренностью сначала пермяков, а потом и россиян. В мессенджере Telegram новые стикеры должны выйти 15 мая.