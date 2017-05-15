Антон Удальев возглавил региональную службу по тарифам
Антон Удальев возглавил региональную службу по тарифам. Информацию публикует издание «Коммерсант». Теперь официальная должность бывшего главы антимонопольной службы звучит так – заместитель председателя правительства Пермского края, глава региональной службы по тарифам. Ранее возглавлявший РСТ в статусе исполняющего обязанности руководителя Артем Беседин стал заместителем Антона Удальева.
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