Инструктор автошколы обманул курсантов-двоечников

В Перми за мошенничество осудят инструктора автошколы. Мужчина обещал своим ученикам, что замолвит за них слово в Госавтоинспекции перед экзаменом, но обманул их. По версии следствия, в октябре-декабре прошлого года инструктор предложил помощь курсантам, которые ранее не могли сдать экзамен самостоятельно. Он заверил их, что сможет обеспечить успешную сдачу экзамена за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей с каждого. С чем они согласились, передав 45 тысяч рублей. Однако сдать экзамен горе-ученики так и не смогли. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный вред. Дело по статье «Мошенничество» отправлено в суд. Самое строгое наказание в этом случае – лишение свободы на срок до двух лет.