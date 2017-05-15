В Прикамье клещи покусали более тысячи человек

С начала сезона в Пермском крае от клещей пострадали более тысячи человек, в том числе более 200 детей до 14 лет. На клещевой вирусный энцефалит исследовано 820 клещей, из них 29 оказались заражены. При этом за аналогичный период года прошлого эта цифра была значительно выше и составляла 3 тысячи человек. Как считают специалисты, пермяков спасает холодная погода. Тем временем, в городских лесах и на кладбищах уже начали акарицидную обработку. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что акарицидные обработки носят барьерный, точечный характер - вдоль троп и организованных мест отдыха. Необходимо в обязательном порядке использовать защитную одежду, репелленты, проводить само и взаимоосмотры.