Дома Перми украсят стихи
На фасадах пермских домов появятся стихи. Районная жилищная служба необычным образом решила подойти к благоустройству городской среды. На домах Мотовилихинского и Индустриального района, где замечены не всегда приличные надписи баллончиками, появятся стихи известных поэтов. Акция, как сообщается, стартует 16 мая. Пока организаторы готовы принять обратную связь - адреса домов, фасады которых исписаны, а также пожелания по творческой части – стихам поэтов.
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