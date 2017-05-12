Завершено расследование дела об отравлении школьников в Удмуртии

Завершено расследование дела об отравлении школьников из Прикамья и других регионов в лагере Удмуртии. Напомню, здесь произошло массовое заражение кишечной инфекцией. В больницах оказались 98 человек, в том числе 14 ребят из Пермского края. Обвинение предъявлено заведующей столовой. Оказалось, что в столовой не соблюдались санитарные нормы. Были нездоровы бухгалтер-кладовщик, повар, пекарь, буфетчица и уборщица. Не соблюдались сроки и правила хранения продуктов, помещения столовой не убирались. В пище обнаружен норовирус.