Завершено расследование дела об отравлении школьников в Удмуртии
Завершено расследование дела об отравлении школьников из Прикамья и других регионов в лагере Удмуртии. Напомню, здесь произошло массовое заражение кишечной инфекцией. В больницах оказались 98 человек, в том числе 14 ребят из Пермского края. Обвинение предъявлено заведующей столовой. Оказалось, что в столовой не соблюдались санитарные нормы. Были нездоровы бухгалтер-кладовщик, повар, пекарь, буфетчица и уборщица. Не соблюдались сроки и правила хранения продуктов, помещения столовой не убирались. В пище обнаружен норовирус.
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