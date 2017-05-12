← Путешествующее по миру пианино сделает остановку в Перми
Завершено расследование дела об отравлении школьников в Удмуртии →
Пермское УФАС России проверит законность рекламы «букетов для бывших»
Как сообщает заявитель, реклама размещена на транспортном средстве, велосипеде, с которого производится продажа цветов. Продавцы букетов с данной рекламой курсировали от ЦУМа до остановки Хохрякова по улице Ленина.
Согласно части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе», реклама не может содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. Пермское УФАС России проверит рекламу «букетов для бывших» на соответствие требованиям законодательства РФ.
В целях решения вопроса о наличии оскорбительных образов, антимонопольная служба просит пермяков принять участие в опросе по ссылке: https://goo.gl/ZzV45P. Также указанная информация будет направлена для оценки специалистам экспертного совета по рекламе при Пермском УФАС. По итогам мероприятий будет принято решение о возбуждении дела, либо об отказе в возбуждении дела.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Путешествующее по миру пианино сделает остановку в Перми
В Перми на один день откроется ремонтное кафе
Стопроцентный адреналин - это пейнтбол!
Сводка ДТП в Перми
Фермер оштрафован за реки навоза
«Большой» - в большом прокате
Миллион цветов для любимой Перми
На матче «Амкар»-«Спартак» ожидается аншлаг
Пермяки собрали тонну вторсырья
В выходные на дорогах края погибли 5 человек
Добавить комментарий: