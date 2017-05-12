Пермское УФАС России проверит законность рекламы «букетов для бывших»

По факту размещения рекламы «Букетвеблет: пермская романтика» в антимонопольную службу поступило обращение, в котором говорится, что реклама содержит некорректную игру слов, оскорбляющих чувства женщин и унижающих их достоинство, а также отрицательно сказывается на имидже города.

Как сообщает заявитель, реклама размещена на транспортном средстве, велосипеде, с которого производится продажа цветов. Продавцы букетов с данной рекламой курсировали от ЦУМа до остановки Хохрякова по улице Ленина.

Согласно части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе», реклама не может содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. Пермское УФАС России проверит рекламу «букетов для бывших» на соответствие требованиям законодательства РФ.

В целях решения вопроса о наличии оскорбительных образов, антимонопольная служба просит пермяков принять участие в опросе по ссылке: https://goo.gl/ZzV45P. Также указанная информация будет направлена для оценки специалистам экспертного совета по рекламе при Пермском УФАС. По итогам мероприятий будет принято решение о возбуждении дела, либо об отказе в возбуждении дела.