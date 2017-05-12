Путешествующее по миру пианино сделает остановку в Перми
13 мая в театральном сквере разместится путешествующее по миру желтое пианино. Проект был начат в августе 2014 года в Санкт-Петербурге. С тех пор желтое пианино постоянно перемещается по России и миру, создавая тем самым непрерывный концерт фортепианной музыки. Проект «YellowPiano» уже посетил европейские столицы. В Лондоне инструмент стоял у Биг-Бена, Королевского колледжа музыки. В Париже желтое пианино радовало окружающих у Эйфелевой башни. Среди других точек маршрута: Рига, Москва, Амстердам. В Перми международный культурный проект будет действовать до 25 мая.
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