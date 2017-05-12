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В Перми на один день откроется ремонтное кафе

батарея

13 мая в Перми откроется уникальная мастерская - первое в России ремонтное кафе. Все желающие смогут принести сюда вещи, которые требуют ремонта. Здесь их бесплатно отремонтируют волонтеры, они же проведут консультации. В ремонтное кафе можно принести мелкую бытовую технику, одежду, украшения, игрушки, велосипеды и посуду. Также за специальным столом с книгами можно почитать издания «Сделай сам». Ремонтное кафе будет работать только один день, 13 мая, с 12.00 до 19.00 в Центре городской культуры.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.05.2017 в 16:08 в рубрике - Новости T7-inform

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