Стопроцентный адреналин - это пейнтбол!

Пермская команда по пейнтболу одержала победу на этапе Кубка России. В конкурентной борьбе с 50 сильнейшими командами страны, победу одержал пермский «Файтер Прошар». Немногим ранее на московских полях прошел Всероссийский молодёжный турнир «Золотой шар». Прикамская молодёжка «Файтер-Кидс» заняла третье место. Все участники этой команды прошли отбор в молодую сборную страны для участия в первенстве мира, которое примет Париж в сентябре этого года.