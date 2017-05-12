Стопроцентный адреналин - это пейнтбол!
Пермская команда по пейнтболу одержала победу на этапе Кубка России. В конкурентной борьбе с 50 сильнейшими командами страны, победу одержал пермский «Файтер Прошар». Немногим ранее на московских полях прошел Всероссийский молодёжный турнир «Золотой шар». Прикамская молодёжка «Файтер-Кидс» заняла третье место. Все участники этой команды прошли отбор в молодую сборную страны для участия в первенстве мира, которое примет Париж в сентябре этого года.
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