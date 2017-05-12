Сводка ДТП в Перми

Появились подробности ДТП в Закамске с участием легковушки, микроавтобуса и пешехода. Столкновение автомобилей произошло на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ласьвинской. От удара их вынесло на тротуар, где в это время стояла девушка, ожидавшая зеленый сигнал светофора. В результате госпитализированы водитель ВАЗа и пешеход. Между тем, виновником аварии в ГИБДД считают 19-летнего водителя микроавтобуса «Форд Транзит». По версии инспекторов, он проехал на запрещающий сигнал светофора.

А в Мотовилихинском районе микроавтобус сбил ребенка. Автомобиль «Мерседес Венц» двигался по улице Соликамской в направлении Мостовой. В районе дома №7 водитель допустил наезд на 9-летнего мальчика. По предварительным данным школьник переходил проезжую часть в неположенном месте. Ребенка доставили в больницу с открытым переломом. По факту ДТП проводится проверка.

В Индустриальном районе ДТП привело к огромной пробке. Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, авария на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Баковый переулок. В результате на подъезде к Центральному рынку образовался затор. Скорость движения замедлилась до 7 км/ч, - сообщают очевидцы.