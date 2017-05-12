Фермер оштрафован за реки навоза
27 апреля 2017 года начальником отдела западного МРП г. Верещагино Управления Россельхознадзора по Пермскому краю проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя Носкова М.А., осуществляющего хозяйственную деятельность по содержанию и выращиванию мелкого рогатого скота - овец в д. Ния Карагайского района Пермского края.
Данная проверка проведена на основании жалобы местного жителя, о том, что индивидуальный предприниматель в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности (выращивании овец) загрязняет окружающую среду отходами животноводства – навозом, согласована с прокуратурой Пермского края.
В ходе проведения проверки, указанные в жалобе факты подтвердились. Установлено, что индивидуальным предпринимателем оборудовано навозохранилище на возвышенном месте в 50 метрах от местной речки Ния, протекающей по населенному пункту, при этом с талыми и дождевыми водами навозные стоки стекают в эту речку, загрязняют природную среду.
За допущенное нарушение на индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.
Для устранения выявленного нарушения индивидуальному предпринимателю выдано предписание с установленным сроком исполнения.
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