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«Большой» - в большом прокате

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11 мая в большой прокат выходит полнометражный художественный фильм Валерия Тодоровского «Большой», одна из самых ожидаемых кинолент года. В главных ролях - Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров и прима Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова. Основа киноленты - история талантливой провинциалки, которая мечтает выступать на знаменитой сцене Большого театра. Но путь на легендарные подмостки Большого для современной Золушки обещает быть непростым. 
 
"Я всегда интересовался балетом и хотел написать что-то на эту тему. Сначала не шло, потом стало получаться. И когда начали снимать, я думаю, а вообще правильно ли я делаю, могу ли я судить об этом?" – мучился раздумьями режиссер фильма "Большой" Валерий Тодоровский.
 

 

Кино о мире балета захватило Тодоровского - несколько лет писали сценарий,  только пробы актеров заняли больше года.  "Балетные приучены терпеть долго. И вот поэтому те ребята, которые у меня снимались и так долго пробовались, ни разу не пожаловались и не впали в плохое настроение, уныние. Они вкалывали и получили свои роли", - говорит режиссер.

В мире балета один год проживается как пять лет, потому что у людей мало времени. "В 35 лет уже пенсия. И поэтому чувства, страсти, разочарования, счастье, умноженное на 100", - рассказывает  режиссёр киноромана «Большой» Валерий Тодоровский.

Валерий Тодоровский презентовал фильм в святая святых - Большом театре. Теперь драму «Большой» могут посмотреть и пермские зрители. 

 

 

 
Метки: в Перми, в России, Кино, Культура

Опубликовано: 11.05.2017 в 20:20 в рубрике - Новости T7-inform

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