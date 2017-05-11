«Большой» - в большом прокате
Кино о мире балета захватило Тодоровского - несколько лет писали сценарий, только пробы актеров заняли больше года. "Балетные приучены терпеть долго. И вот поэтому те ребята, которые у меня снимались и так долго пробовались, ни разу не пожаловались и не впали в плохое настроение, уныние. Они вкалывали и получили свои роли", - говорит режиссер.
В мире балета один год проживается как пять лет, потому что у людей мало времени. "В 35 лет уже пенсия. И поэтому чувства, страсти, разочарования, счастье, умноженное на 100", - рассказывает режиссёр киноромана «Большой» Валерий Тодоровский.
Валерий Тодоровский презентовал фильм в святая святых - Большом театре. Теперь драму «Большой» могут посмотреть и пермские зрители.
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