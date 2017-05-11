Миллион цветов для любимой Перми

На улицах Перми расцвели нарциссы. Белые и желтые многолетники можно увидеть на разделительном газоне автодороги Старцева – Чкалова на участке от бульвара Гагарина до Куйбышева. Для того чтобы уже в мае цветы радовали пермяков, их высаживают осенью. Готовятся расцвести и тюльпаны на Комсомольской площади, улицах Ленина и Мира. А с начала июня начнется высадка однолетников. В этом году улицы города украсят более миллиона цветов. Цветочное море раскинется на трех гектарах. Самая большая цветочная клумба в городе расположится на улице Революции. Там будет высажено большое количество петунии, колеусов, агератумов, цинерарий. Также в числе больших городских клумб – цветники на площади Гайдара и на площади Карла Маркса. В этом году эти клумбы будут в красно-желтых и ярко розовых, фиолетовых тонах. Рассада уже расцвета в пермских питомниках. Качество посадочного материала контролирует главный городской садовник – Илюса Збруева.

Илюса Збруева, главный садовник г.Перми: «Подготовка качественного материала для городских клумб требует серьезных усилий со стороны садоводов, материальных затрат и достаточного уровня знаний, конечно, все это требует хорошего контроля и проверки. Ассортимент высаженных однолетних растений в питомниках города достаточно разнообразный. Это петунии разных видов и форм, бархатцы, бегонии, агератумы, цинерарии, колеусы, кохии, сальвии и другие».