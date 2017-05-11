На матче «Амкар»-«Спартак» ожидается аншлаг

В онлайн продаже уже закончились билеты. Встреча "Амкара" со "Спартаком" в рамках 28 тура Чемпионата России состоится в Перми 13 мая. «Спартак» приедет в Пермь уже в статусе чемпиона, за три тура до конца сезона его уже никто не обгонит. Золотые медали получат и бывшие игроки «Амкара» - Георгий Джикия и Александр Селехов, перешедшие в московский клуб в межсезонье.