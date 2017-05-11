Пермяки собрали тонну вторсырья
В рамках акции по сбору вторсырья пермяки сдали тонну макулатуры, пластика и резины. Специальные пункты работают чуть более месяца. На безвозмездной основе пермяки могут сдать бумажные отходы, пластик, алюминий, энергосберегающие лампы, батарейки, а также автомобильные шины. Вторсырье будет отправлено на переработку, а ртутьсодержащие отходы грамотно утилизированы. Акция продлится до конца мая. Сейчас вторсырье принимают в Свердловском районе на улице Курчатова и Чернышевского. А с 17 мая временные пункты будут работать в Мотовилихе.
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