Пермяки собрали тонну вторсырья

В рамках акции по сбору вторсырья пермяки сдали тонну макулатуры, пластика и резины. Специальные пункты работают чуть более месяца. На безвозмездной основе пермяки могут сдать бумажные отходы, пластик, алюминий, энергосберегающие лампы, батарейки, а также автомобильные шины. Вторсырье будет отправлено на переработку, а ртутьсодержащие отходы грамотно утилизированы. Акция продлится до конца мая. Сейчас вторсырье принимают в Свердловском районе на улице Курчатова и Чернышевского. А с 17 мая временные пункты будут работать в Мотовилихе.