В выходные на дорогах края погибли 5 человек

За 4 праздничных дня 5 человек погибли на дорогах Пермского края, 39 жителей региона получили травмы. Так, в Лысьвенском районе пьяный водитель без прав насмерть сбил мужчину и женщину, идущих по проезжей части. На трассе Кукуштан-Чайковский 63-летний водитель из Челябинска опрокинулся на большегрузе и погиб. 8 мая нетрезвый автомобилист в Кудымкаре въехал в опору ЛЭП, в результате скончалась 25-летняя пассажирка иномарки. Вечером того же дня в Перми на коммунальном мосту погибла пермская зоозащитница, которая не справилась с управлением «Лада Ларгус» и врезалась в ограждение моста.