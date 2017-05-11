В выходные на дорогах края погибли 5 человек
За 4 праздничных дня 5 человек погибли на дорогах Пермского края, 39 жителей региона получили травмы. Так, в Лысьвенском районе пьяный водитель без прав насмерть сбил мужчину и женщину, идущих по проезжей части. На трассе Кукуштан-Чайковский 63-летний водитель из Челябинска опрокинулся на большегрузе и погиб. 8 мая нетрезвый автомобилист в Кудымкаре въехал в опору ЛЭП, в результате скончалась 25-летняя пассажирка иномарки. Вечером того же дня в Перми на коммунальном мосту погибла пермская зоозащитница, которая не справилась с управлением «Лада Ларгус» и врезалась в ограждение моста.
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