11 мая в каждом районе города пройдет акция «У детей нет крыльев». Ее участники напомнят пермякам о том, что следует усилить меры безопасности в квартире, так как в теплое время года учащаются случаи падения малышей из окон. Кроме того, волонтеры будут раздавать пермякам информацию с номерами телефонов экстренных служб.