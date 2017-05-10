В пермском параде принимали участие машины времен ВОВ

К праздничному параду готовились не только те, кто чеканил шаг по Октябрьской площади или играл военные марши. Готовилась и военная техника. 9 единиц, которые открыли парад Победы в этом году, пермяки могли видеть в минувшую пятницу в районе ДК Солдатова. Это БА-64 и ГАЗ-67 - машины времен ВОВ. Более современная техника: два военных мотоцикла 1946 и 1951 года, уникально проходимая машина для воздушно десантных войск ТПК, БРДМ образца 1981 года, а также ГАЗ-69 и ГАЗ-66 с полевой кухней. За рулем военной техники по городу передвигаются только специально подготовленные люди, так как специфика вождения очень сложная. Так, например, в БА-64 предусмотрена только смотровая щель.

Самвел Шахназарян, владелец военной техники: "Мы вчера шли в колонне, все пытаются подрезать, сфотографироваться, тем самым создают опасные маневры. Посмотрели, как вообще в действии работает, выехали, выявили небольшие недостатки. Очень полезный выезд был".