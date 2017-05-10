Заморозки: рассаду нужно взять под защиту
Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует: по данным Пермского гидрометцентра ночью 11 мая на территории Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -2, -5°С.
Заморозки представляют опасность для всходов сельскохозяйственных растений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.
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