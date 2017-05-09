Пермь. Прямая трансляция Парада, посвященного Дню Победы

На Октябрьской площади в Перми парад Победы, он состоится здесь в 10.00 утра 9 мая. Устроители обещают яркое театрализованное действие и военное шествие.

Что касается военной колонны, то зрители парада увидят полторы тысячи военных пермского гарнизона, 20 единиц техники, и уникальный бронеавтомобиль БА-64. Таких ровно три штуки по России будут принимать участие в парадах. Два из них в Москве и один в Перми.Также в Параде примут участие военнослужащие кремлевского полка.

Парад начнется в 10 утра с театрализованного пролога, самым трогательным моментом которого будет блок «Госпиталь», в котором будет показана работа военно-полевого госпиталя тех времен в аналогии с сегодняшним днем. А прямую трансляцию всего происходящего на Октябрьской площадью пользователи сети Интернет смогут увидеть на нашем сайте в 10.00.