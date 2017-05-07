Пермяки сделали уборку в городе

В минувшие выходные многие пермяки вооружились граблями и метлами, чтобы привести свой город в порядок после зимы. На уборку парков, скверов, дворов, долин малых рек вышло несколько тысяч горожан.

Глава Перми Дмитрий Самойлов и сотрудники городской администрации прибрались на набережной реки Камы, у памятника Василию Татищеву, в сквере у Пермского дома народного творчества, на склоне реки Данилихи. Сотрудники городского управления по экологии приводили в порядок особо охраняемую природную территорию «Утиное болото». Администрация Ленинского района во время субботника закрашивала граффити на пешеходной части улицы Пермской. Коллектив правительства Пермского края убрал старую листву в сквере у Пермского оперного театра и почистил территорию городской эспланады. В Мотовилихинском районе на уборку территории общественного центра на бульваре Гагарина, 32а вместе с советом ветеранов вышли ребята, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Работники компании Nestle в Перми приняли решение прибраться в сквере имени Миндовского.

«Весенняя уборка – это не один день, это планомерная работа, которая ведется с начала апреля. Сейчас уже вносятся завершающие штрихи: приводятся в порядок газоны, наносится разметка, дана команда мыть общественный транспорт. 29 апреля субботники массово проходят по всей России. В этом году мы с моей командой выбрали набережную не случайно: в прошлом году этот участок был отремонтирован, а в этом году мы продолжаем реконструкцию в сторону Коммунального моста», – отметил Дмитрий Самойлов.

Первыми с начала апреля к уборке города после зимы приступили подрядные организации. Затем субботники провели пермские предприятия. Так, работники ПАО «Мотовилихинские заводы» прибрались в парке культуры и отдыха имени Свердлова. Заводчане убрали мусор, старую листву, помыли памятник воину-освободителю. Сотрудники АО «Пермский завод «Машиностроитель» провели субботник у ДК «Металлист». В Дзержинском районе коллектив ОАО «РЖД» прибрал воинскую площадь по улице Барамзиной, территорию теплотрассы, ограниченную улицами Плеханова, Крисанова, Петропавловской, Ленина, и склон вдоль железнодорожных путей. Работники АО «ОДК – Пермские моторы» прибрались на прилегающей к заводу территории и в сквере имени Субботина.

После майских праздников в Перми начнется активная озеленительная кампания, а в начале июня город расцветет – в этом году его вновь украсит миллион ярких цветов.