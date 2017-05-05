Рассмотрение жалобы на аукцион по запуску праздничного фейерверка прекращено

По результатам антимонопольной проверки установлено, что предмет жалобы заявителя, АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», не входит в полномочия антимонопольной службы в связи с отсутствием в ней доводов о нарушениях, перечисленных в части 10 ст 3 закона о закупках. Производство по жалобе прекращено. У заявителя есть право обжаловать действия организаторов торгов в суде.

Заявитель оспаривал протокол сопоставления заявок, полагая, что при их рассмотрении комиссия допустила нарушения. Заказчиком выступило МАУ «Агентство социокультурных проектов». Практика об отсутствии полномочий в рассмотрении жалоб подобного рода подтверждается определением Верховного суда РФ № 304-КГ16-17592 от 11 апреля 2017 года.