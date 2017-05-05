«Привет» из лихих 90-х
В Кунгуре ночной пожар уничтожил 11 «Газелей». В тушении приняли участие 14 человек личного состава и пять единиц техники. Как сообщает пресс-служба краевого МЧС, точные причины возгорания установит экспертиза. По факту пожара проводится проверка. При этом, как сообщает портал ProKungur, сгоревшие «Газели» принадлежали одной из частных хлебопекарен. Возможно, пожар стал следствием борьбы между конкурирующими фирмами. Также по пока не подтвержденным данным, за несколько дней до пожара были отравлены собаки, охранявшие территорию стоянки автомобилей.
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