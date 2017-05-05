Юные ниндзя и самураи совершенствуют мастерство

В Перми определили лучших каратистов среди мальчиков и девочек 8-11 лет. Первенство Пермского края по киокусинкай в этом возрастном диапазоне проводится, прежде всего, с промо-целью: привлечь как можно больше детей к системных занятиям спортом. Подтолкнуть начинающих ниндзя к совершенствованию своего мастерства. Участие в турнире приняли более 120 человек. Большинство призовых мест - 35 из 63 возможных заняли представители пермской школы «Киокушинкай». Высокий уровень подготовки отметили также у спортсменов из Нытвы, Краснокамска и Соликамска.