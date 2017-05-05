Земля уходит из-под ног
В Перми земля вновь начала уходить из-под ног. Очередной провал зафиксирован на этот раз в микрорайоне Садовый, на стоянке у магазина близ гимназии №2 по улице Юрша. Фото выкладывают пользователи социальных сетей. Яма образовалась прямо под колесом автомобиля. В случае повреждения имущества пострадавшие могут обратиться с иском в суд и потребовать возмещения ущерба от владельца дороги.
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