Земля уходит из-под ног

В Перми земля вновь начала уходить из-под ног. Очередной провал зафиксирован на этот раз в микрорайоне Садовый, на стоянке у магазина близ гимназии №2 по улице Юрша. Фото выкладывают пользователи социальных сетей. Яма образовалась прямо под колесом автомобиля. В случае повреждения имущества пострадавшие могут обратиться с иском в суд и потребовать возмещения ущерба от владельца дороги.