ЕвроХим готовит будущих ученых России

Фонд Андрея Мельниченко профинансирует участие сборной российских школьников в одном из самых престижных в мире форуме талантов. Подведены итоги отборочного конкурса на участие в международном конкурсе «Азиатско-Тихоокеанский форум талантов» (2017 Asia -Pacific Forum for Science Talented), который пройдет в Китайской Республике (Тайвань) 29 июня – 8 июля.

По результатам отбора, команду лучших школьников России составят учащиеся из разных городов страны, в которых работают предприятия «ЕвроХима», СУЭК и СГК.

Шестеро талантливых ребят были отобраны из более, чем 150 школьников, желающих принять участие в конкурсе. Поездку на международный конкурс российской сборной полностью профинансирует Фонд Андрея Мельниченко.

Талантливую молодежь «ЕвроХим» поддерживает во всех регионах деятельности предприятий компании. Так, в березниковском филиале Пермского научно-исследовательского политехнического университета при поддержке Усольского калийного комбината состоялась Всероссийская конференция «Молодежная наука в развитии регионов». В её работе приняли участие около 200 студентов, молодых ученых, преподавателей университета, а также представители промышленных предприятий. Тематика конференции охватывала широкий круг вопросов: модернизация промышленного оборудования, повышенние эффективности производственных процессов, исследование свойств и оценка возможности переработки отходов производств. Во время выступлений студенты поделились своими разработками и идеями, чтобы их знания оценили не только научные руководители, но и будущие работодатели.

Торжественным моментом конференции стало награждение победителей предметных Олимпиад ПНИПУ, организованных совместно с компанией «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», которые проходили среди выпускников 11 классов. В этом году в состязаниях приняли участие 120 учеников школ Верхнекамья. Первое место в дисциплинах математика и физика занял Даниил Зуев, второе место – Александр Демидов, третье досталось Николаю Щёткину. Сотрудники отдела по работе с персоналом УКК вручили ребятам Сертификаты и современные гаджеты. А вознаграждением от ПНИПУ стали дополнительные 5 баллов к общему результату ЕГЭ, которые получат все призеры и победители Олимпиад при поступлении в ВУЗ на бесплатное очное обучение.

Фонд Андрея Мельниченко также организует и финансирует конкурсное участие школьников Сибири в Детском научном лагере Московского государственного университета «Ланат». Также Фонд организовал финал конкурса «Ученые будущего», два победителя из Кемерова и Барнаула в мае этого года отправятся в США для участия в суперфинале конкурса.

Андрей Мельниченко – российский предприниматель и меценат, основатель и основной акционер компаний «ЕвроХим» (минеральные удобрения), СУЭК (угольная отрасль), и СГК (энергетика), каждая из которых является лидером в своей отрасли.