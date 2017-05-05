Дмитрий Махонин: ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин в летний пик

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждения нефтяным компаниям, которые нарушили федеральное законодательство и создали дискриминационные условия, послужившие ущемлению интересов неопределенного круга потребителей. Об этом рассказал начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.

В поле зрения антимонопольного ведомства попали «Газпром Нефть», «Газпром Газэнергосеть», «Роснефть», «Лукойл». Компании создали условия, затрудняющие приобретение товара независимыми участниками рынка. В это же время наблюдалось увеличение экспорта товара некоторых нефтяных компаний и снижение объемов производства нефтеперерабатывающих заводов.

Рост национального биржевого индекса АИ-92 в период с 18 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года, по данным АО «СПбМТСБ», составил 7,88%, отмечает Дмитрий Махонин. Сейчас Федеральная антимонопольная служба не видит угроз возникновения в России дефицита топлива, поскольку его запасы находятся на уровне, близком к 2016 году.

«Дефицита топлива в преддверии летнего пика нет. Плановые запасы находятся на уровне, близком к периоду прошлого и позапрошлого года. Мощности нефтепереработки достаточны, чтобы поставлять нефтепродукты на внутренний рынок, - полагает Дмитрий Махонин. - На протяжении длительного времени в топливной отрасли обсуждалась проблема снижения рентабельности АЗС в связи с подорожанием бензина и дизеля. Сейчас маржинальность заправок начала восстанавливаться».