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Прикамские самбисты разыграли награды всероссийского турнира
Прикамские самбисты разыграли награды всероссийского турнира на призы заслуженного тренера России Вячеслава Зубкова. Всероссийские соревновнаия собрали на краснокамских татами юношей 2001-2002 г.р. Победителей определили в 10 возрастных категориях. Этот старт стал хорошей подготовкой к следующему знаковому событию. C 5 по 7 мая в Краснокамском ФОКе «Олимпийский» пройдёт Первенство Пермского края.
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