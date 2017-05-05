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Прикамские самбисты разыграли награды всероссийского турнира

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самбо

Прикамские самбисты разыграли награды всероссийского турнира на призы заслуженного тренера России Вячеслава Зубкова. Всероссийские соревновнаия собрали на краснокамских татами юношей 2001-2002 г.р. Победителей определили в 10 возрастных категориях. Этот старт стал хорошей подготовкой к следующему знаковому событию. C 5 по 7 мая в Краснокамском ФОКе «Олимпийский» пройдёт Первенство Пермского края.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 05.05.2017 в 09:05 в рубрике - Новости T7-inform

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← Пермская самбистка завоевала «серебро» чемпионата России

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